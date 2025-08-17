  1. Clienti privati
Nella valle dell'Ubaye Francia: uno svizzero e un tedesco morti in un incidente aereo

SDA

17.8.2025 - 08:38

L'incidente ha coinvolto un aliante e un aereo da traino. (Immagine simbolica d'archivio).
L'incidente ha coinvolto un aliante e un aereo da traino. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Un cittadino svizzero e un tedesco sono morti in un incidente che ha coinvolto due velivoli sabato pomeriggio nel sud-est della Francia, a Saint-Pons. Lo ha reso noto l'AFP, citando le autorità locali.

Keystone-SDA

17.08.2025, 08:38

17.08.2025, 08:57

Un aereo da traino e un aliante sono partiti attorno alle 13:00 dall'aerodromo di Barcelonnette e l'incidente è avvenuto poco dopo nella valle dell'Ubaye.

Dopo lo schianto un incendio è scoppiato nella vegetazione ma è stato rapidamente spento, hanno precisato i pompieri.

Le circostanze dell'incidente restano da determinare, ha indicato la gendarmeria.

