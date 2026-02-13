Gli sciatori si trovavano fuori dalle piste segnate. (foto d'archivio) Keystone

Tre sciatori sono morti sepolti da una valanga a Val d'Isère, nel dipartimento della Savoia, nelle Alpi francesi. La slavina ne ha travolti in totale sei, mentre si trovavano fuoripista. Quatto di essi erano accompagnati da una guida.

Keystone-SDA SDA

''Malgrado l'intervento rapido dei soccorsi, tre persone sono morte'', si legge in una nota diffusa dalle autorità, in cui si precisa che ''tutti erano dotati di sistemi di ricerca anti-valanga''. Il rischio di cedimenti di masse nevose nella zona è attualmente molto elevato (4/5) e gli escursionisti sono invitati a sciare solo nelle zone sicure.