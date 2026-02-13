  1. Clienti privati
Francia Valanga a Val d'Isère, morti tre sciatori

SDA

13.2.2026 - 17:42

Gli sciatori si trovavano fuori dalle piste segnate. (foto d'archivio)
Gli sciatori si trovavano fuori dalle piste segnate. (foto d'archivio)
Keystone

Tre sciatori sono morti sepolti da una valanga a Val d'Isère, nel dipartimento della Savoia, nelle Alpi francesi. La slavina ne ha travolti in totale sei, mentre si trovavano fuoripista. Quatto di essi erano accompagnati da una guida.

Keystone-SDA

13.02.2026, 17:42

13.02.2026, 18:05

''Malgrado l'intervento rapido dei soccorsi, tre persone sono morte'', si legge in una nota diffusa dalle autorità, in cui si precisa che ''tutti erano dotati di sistemi di ricerca anti-valanga''. Il rischio di cedimenti di masse nevose nella zona è attualmente molto elevato (4/5) e gli escursionisti sono invitati a sciare solo nelle zone sicure.

