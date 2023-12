Le frane della fine di agosto a Schwanden (GL). (foto d'archivio) Keystone

Una campagna di raccolta fondi organizzata dalle autorità e dai media glaronesi ha permesso di raccogliere ieri 270'406 franchi per i danni delle frane a Schwanden. A quattro mesi dai devastanti smottamenti le donazioni hanno raggiunto 660'406 franchi.

Per tutta la giornata, le stazioni radio regionali hanno proposto servizi con la partecipazione delle autorità, degli specialisti del team di gestione delle catastrofi, come pure di persone che hanno perso la loro casa e hanno dovuto essere sfollate, scrive in una nota il comune di Glarona Sud.

Le donazioni, che serviranno ad alleviare i danni nelle situazioni in cui manca una copertura assicurativa, non sono arrivate solo dal canton Glarona. Ci sono state chiamate anche dal Vallese, sottolinea il comune.

Trenta case da demolire

Alla fine di agosto sopra Schwanden si sono verificate due grandi frane in seguito a forti piogge. Sei case sono state sepolte o distrutte e altre danneggiate. Non ci sono stati feriti, ma un centinaio di persone hanno dovuto essere sfollate. Altre frane si sono verificate in settembre.

Lo spostamento del terreno ha registrato un rallentamento, ma secondo l'ultimo bilancio dei giorni scorsi c'è il rischio che all'incirca 60'000 metri cubi di materiale scivoli a valle.

Le autorità hanno annunciato una settimana fa che un'altra trentina di case dovranno essere demolite, poiché si trovano nella zona «rossa» della nuova mappa dei rischi naturali. Una quarantina di abitanti dovranno trovare un altro posto dove vivere.

pl, ats