Sabato 20 agosto 2011 Freddy Nock è rimasto in equilibrio sulla Zugspitze, vicino a Garmisch-Partenkirchen, sulla fune metallica della funivia del ghiacciaio che dalla Zugspitzplatt. Ha stabilito il record mondiale per la più lunga e alta camminata in fune sulla Zugspitze. L'artista ha impiegato circa 90 minuti per raggiungere la vetta. Secondo la Bayerische Zugspitzbahn AG di Garmisch-Partenkirchen, Nock è rimasto in equilibrio sul cavo d'acciaio della cabinovia, largo solo 50 millimetri, per un tratto di 995 metri dalla Zugspitzplatt alla vetta, a un'altitudine di 2.962 metri.

Immagine: KEYSTONE