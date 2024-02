La cattedrale di San Nicola, a Friburgo. Keystone

Quest'anno la città di Friburgo celebra il 100mo anniversario della sua cattedrale. In realtà l'edificio, con la sua torre di 76 metri che viene illuminata ogni anno nel giorno di San Nicola, è molto più antico: fu costruito tra il XIII e il XV secolo.

L'anniversario si riferisce tuttavia alla data in cui l'edificio è diventato cattedrale, ovvero il 17 ottobre 1924, «quando è stata ufficialmente designata la diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo», ha precisato il canonico Claude Ducarroz, prevosto della cattedrale, in un'intervista a La liberté. In verità il vescovo risiedeva in città già dal 1610, senza disporre veramente di una sede.

«Una cattedrale è la chiesa di un vescovo», ha spiegato Ducarroz. Prima del 1924, la cattedrale era chiamata collegiata, ossia la chiesa in cui risiede un collegio di chierici.

Gli eventi previsti per il 100mo anniversario, che saranno annunciati a breve, inizieranno a Pasqua e dureranno un anno. Sono sostenuti dal collegio della cattedrale, dal vescovato, dalla parrocchia e dallo Stato del Canton Friburgo.

pv, ats