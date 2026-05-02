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1° titolo della storia Friborgo pazza di gioia, in 80'000 festeggiano il Gottéron

SDA

2.5.2026 - 19:37

Entusiasmo alle stelle oggi a Friburgo, dove, davanti a una folla in delirio, si è tenuta la parata per celebrare il Gottéron, che giovedì sera a Davos ha conquistato il suo primo titolo di campione svizzero di hockey su ghiaccio.

Keystone-SDA

02.05.2026, 19:37

02.05.2026, 21:22

Circa 80'000 persone hanno riempito le vie della città per omaggiare Julien Sprunger e compagni.

I tifosi hanno potuto ammirare la coppa lungo un percorso di 2,5 chilometri, che si snodava dal sito universitario di Miséricorde fino alla BCF Arena, la pista del club. A bordo di un camion aperto, i giocatori sono passati per i luoghi più iconici di Friburgo, come la piazza Georges-Python e la cattedrale di St-Nicolas.

Il più acclamato è stato senza sorprese il capitano e simbolo della squadra, il 40enne Sprunger, finalmente riuscito a laurearsi campione nell'ultima partita di una lunghissima carriera, trascorsa interamente con la maglia del Gottéron. Numerosi cori si sono levati anche per Reto Berra, il portiere veterano che la prossima stagione giocherà con il Kloten.

Il camion con a bordo i giocatori avanza fra la folla festante.
Il camion con a bordo i giocatori avanza fra la folla festante.
Keystone

Il corteo, baciato dal sole, si è chiuso alla place du Fair-Play, accanto alla BCF Arena, dove in serata i festeggiamenti si sono conclusi con discorsi ufficiali e musica. La città ha così vissuto un'altra giornata di baldoria collettiva, dopo che giovedì sera in 30'000 avevano festeggiato la vittoria del campionato e in 7000-8000 avevano accolto all'alba i propri beniamini di rientro dai Grigioni.

Il numero dei partecipanti alla parata è stato comunicato al canale regionale La Télé dal comandante della polizia cantonale Philippe Allain. La prefetta della Sarine, Lise-Marie Graden, ha indicato dal canto suo che il tutto si è svolto senza incidenti.

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