L'attore francese Gérard Depardieu (foto d'archivio) Keystone

L'attore francese, Gérard Depardieu, è oggetto dal febbraio del 2024 di un'inchiesta per «frode fiscale aggravata» e riciclaggio, sospettato di aver stabilito il proprio domicilio in Belgio in modo fittizio dal 2013.

Keystone-SDA SDA

È quanto riferiscono fonti giudiziarie confermando informazioni del sito di inchiesta Mediapart.

Nel quadro dell'indagine contro il mostro sacro del cinema francese, precisano le fonti, perquisizioni e audizioni sono state effettuate a metà febbraio 2025 a Parigi, nel dipartimento francese di Maine-et-Loire e in Belgio. L'inchiesta è stata affidata alla Procura Nazionale Finanziaria della Francia.