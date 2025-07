Una torta al mango di «Egi's Cake» Screenshot Instagram/ @egiscake

Le torte alla frutta iperrealistiche stanno diventando virali sui social media. Anche un negozio di Dietikon, nel Canton Zurigo, che vende questi dolci è attualmente sommerso di ordini.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Se non avete tempo, blue News vi riassume la situazione: Le torte di frutta sono dolci alla frutta ingannevolmente reali resi famosi dal pasticcere Cédric Grolet.

Ora sono disponibili anche a Dietikon, nel Canton Zurigo.

Un pezzo costa 15 franchi. Mostra di più

Mango, lampone, mirtillo o arancia: sembrano frutta fresca ma si rivelano torte quando le si morde.

I dessert alla frutta, ingannevolmente reali, noti anche come «torte di frutta», stanno diventando completamente virali sui social media da qualche tempo.

La tendenza alimentare non sembra destinata a scomparire presto.

Su Instagram e TikTok circolano innumerevoli video di persone che si filmano mentre assaggiano una torta alla frutta - il «cracking» durante il morso è particolarmente popolare - o che fanno ore di coda per accaparrarsi uno degli ambiti capolavori di pasticceria.

La tendenza è stata lanciata dal 39enne pasticcere francese Cédric Grolet, il quale ispira milioni di persone con le sue creazioni realistiche. Ha quasi 13 milioni di follower su Instagram e 9 milioni su TikTok.

15 franchi al pezzo

Da allora, le pasticcerie di tutto il mondo si sono ispirate al pasticcere transalpino e ne offrono dei duplicati. Solo in Svizzera non c'è stato nulla per molto tempo. Fino ad oggi.

Le «Torte di frutta» sono da poco disponibili presso «Egi's Cake», a Dietikon, nel Canton Zurigo. Secondo il loro sito web, sono fatte in casa. Un pezzo costa 15 franchi.

Diversi food influencer hanno già realizzato dei video sui manufatti elvetici.

«Svizzera un po' cool», «devo chiedere un prestito»

I commenti sotto il video sono principalmente positivi.

«Devo assolutamente provarla», commenta un utente. «Sembra così deliziosa», scrive un altro. «Finalmente la Svizzera sta diventando un po' cool», scrive un terzo.

Ma non tutti sono d'accordo sul prezzo: «15 franchi - devo prima chiedere un prestito? O basta un rene?», commenta un utente. «Sono fatte di sciroppo d'oro», scrive un altro.

Egi's Cake ha dichiarato a blue News di essere attualmente sommersa di ordini. Gli ordini per lunedì prossimo devono essere preparati con giorni di anticipo.

Le torte alla frutta sono così popolari che devono essere preordinate. Se si è fortunati, se ne riceve una la mattina presto, ma la pasticceria non lo può garantire.