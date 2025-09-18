Immagine d'archivio KEYSTONE

Un risarcimento di oltre 400 mila euro è stato assegnato negli scorsi giorni dal tribunale civile di Roma in favore dei parenti - tre figli, una nuora e due nipoti - di un uomo ucciso il 12 aprile del 1944, all'età di 34 anni, da un reggimento delle SS a Calvi dell'Umbria (Terni).

Keystone-SDA SDA

La decisione fa seguito alla causa intentata dal legale dei familiari dell'uomo, l'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti di Terni.

Questa è stata intentata sulla base della legge 179/2022 del Governo Draghi che ha previsto l'istituzione, presso il ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (Mef), di un fondo per il «risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o comunque ai danni di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il primo settembre 1939 e l'8 maggio 1945».

I familiari del cittadino di Calvi dell'Umbria - i tre figli in vita e gli eredi del quarto figlio - tramite il proprio legale, hanno citato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), costituitosi attraverso l'avvocatura dello Stato, e la Repubblica federale di Germania, in contumacia.

Con la ricostruzione documentale e storica dei fatti, i congiunti dell'uomo hanno sostenuto che l'assassino era avvenuto per mano nazista, peraltro in un contesto in cui, nei giorni dell'11 e 12 aprile 1944, a Calvi dell'Umbria erano in atto rastrellamenti da parte delle truppe tedesche agli ordini del feldmaresciallo Albert Kesselring.

Un'azione seguita da processi sommari e fucilazioni ai danni della popolazione civile, costate la vita a sedici persone fra cui il 34enne calvese, padre di quattro figli.