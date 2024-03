Un fumatore blocca un Intercity a Ginevra, centinaia di pendolari coinvolti

Un fumatore ha messo in crisi il traffico ferroviario dei pendolari questa mattina a Ginevra. Keystone

Una persona sorpresa a fumare su un Intercity in partenza da Ginevra ha bloccato questa mattina centinaia di pendolari. Costretti ad attendere lungo i binari, i viaggiatori sapevano solo che un intervento delle forze dell'ordine era in corso.

«Si trattava di un giovane che è salito senza titolo di trasporto valido», ha indicato un portavoce delle FFS a Keystone-ATS. Fumava sul treno e si è mostrato aggressivo. «La polizia dei trasporti è intervenuta per farlo scendere».

La situazione ha provocato per il treno delle 07:42 da Ginevra un ritardo di 20 minuti. Centinaia di passeggeri, anche a Losanna e Friburgo, in direzione di Berna e Zurigo, hanno dovuto pazientare. Il convoglio è stato fermato a Berna e i viaggiatori per Zurigo hanno dovuto cambiare treno.

I passeggeri che si recavano all'aeroporto di Zurigo sono risultati particolarmente penalizzati.

bu, ats