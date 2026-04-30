La funivia del Säntis sarà fuori servizio per diversi mesi in quanto verrà completamente rinnovata (foto d'archivio) Keystone

La funivia del Säntis, uno degli impianti di risalita più frequentanti in Svizzera, effettua oggi il suo ultimo trasporto passeggeri: per diversi mesi sarà fuori servizio in quanto verrà completamente rinnovata per un costo totale previsto di 30 milioni di franchi.

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I primi viaggi con la nuova funivia sono previsti «in autunno inoltrato», hanno detto oggi i responsabili ai media. La data effettiva di apertura è incerta e dipende principalmente dalle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi.

Sino alla fine dell'anno non sono state accettate prenotazioni per eventi in vetta, è stato sottolineato. Durante il periodo dei lavori il Säntis sarà raggiungibile solo a piedi e il ristorante in vetta rimarrà chiuso.

Le nuove cabine della funivia potranno trasportare, come finora, 85 passeggeri e anche la durata del viaggio, di circa otto minuti, rimarrà invariata. L'innovazione tecnica migliorerà tuttavia il comfort degli ospiti e la stabilità in caso di forti raffiche di vento.

Entrata in funzione nell'estate del 1935, la funivia del Säntis – montagna di 2'502 metri della Svizzera orientale – trasporta circa mezzo milione di passeggeri all'anno. Le strutture sono state completamente ammodernate per l'ultima volta nel 1974. Nel 2000 erano arrivate nuove cabine.