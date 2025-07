I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi. (Foto simbolica) Keystone

Furto con scasso in un poligono di tiro a Wittenbach, nel canton San Gallo. Gli autori hanno fatto irruzione poco dopo la mezzanotte e hanno portato via diverse armi, comunica oggi la polizia cantonale in una nota.

Keystone-SDA SDA

Stando alle autorità sangallesi, i ladri hanno forzato l'ingresso del poligono di tiro ed hanno scassinato una vetrina in cui erano disposte «diverse armi antiche dal valore ancora sconosciuto».

Gli autori sono riusciti a fuggire. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi, precisa la polizia cantonale.