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Domenica 14 giugno G7 a Evian, attivisti preoccupati per la sicurezza sul percorso imposto a Ginevra

SDA

3.6.2026 - 11:08

Continua a far discutere il percorso imposto dalle autorità ginevrine alla manifestazione «NO G7»
Continua a far discutere il percorso imposto dalle autorità ginevrine alla manifestazione «NO G7»
Keystone

Proseguono a Ginevra le discussioni sulla manifestazione del 14 giugno contro il vertice G7. La coalizione «No G7» è entrata in materia sul percorso imposto dal Consiglio di Stato, ma vuole negoziare delle modifiche per migliorare la sicurezza.

Keystone-SDA

03.06.2026, 11:08

03.06.2026, 11:09

«Vista l'intransigenza del Consiglio di Stato, entriamo nel merito della sua proposta. Ma alcuni punti del tracciato sono problematici dal punto di vista della sicurezza», ha dichiarato stamattina Françoise Nyffeler, responsabile legale della manifestazione, all'agenzia Keystone-ATS. Ieri sera, la coalizione «No G7», che riunisce oltre 60 organizzazioni, si è riunita per prendere posizione su questo percorso.

Al termine di una «discussione approfondita», la coalizione rimane convinta che «la U lacustre sia la soluzione migliore e più semplice», mentre l'itinerario sulla riva destra imposto dal Governo ginevrino presenta punti pericolosi. «Il passaggio davanti al ponte del Mont-Blanc, bloccato dalla polizia, comporta un rischio di confronto. Bisogna evitare la provocazione», ha sottolineato l'attivista femminista.

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