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Vertice G7 a Evian, controversia sul percorso della manifestazione di protesta a Ginevra

SDA

26.5.2026 - 15:58

La rada di Ginevra
La rada di Ginevra
Keystone

A Ginevra si inasprisce la controversia sul percorso della manifestazione contro il G7 in programma a Evian-les-Bains, in Francia, il prossimo 14 giugno.

Keystone-SDA

26.05.2026, 15:58

26.05.2026, 16:05

Le autorità cantonali consentono il suo svolgimento solo sulla riva destra del lago, ma gli organizzatori della protesta non ci stanno.

A loro avviso il percorso originariamente previsto lungo l'intero lungolago (che segue la curva della rada, ndr.) sarebbe l'unica possibilità per garantire la sicurezza dei partecipanti, ha spiegato oggi ai media la portavoce della coalizione No G7 Françoise Nyffeler.

«Essendo scaduto il termine di preavviso, questo pomeriggio presenteremo ricorso alla Sezione amministrativa della Corte di giustizia», ha aggiunto Nyffeler, secondo cui la decisione del Consiglio di Stato è in contrasto con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto di manifestare.

Mercoledì scorso l'esecutivo ginevrino aveva annunciato che autorizzerà esclusivamente un corteo sulla riva destra del lago alla vigilia dell'apertura del vertice, in programma dal 15 al 17 giugno. Ha inoltre vietato eventi collaterali, come la prevista creazione di un villaggio alternativo di protesta in un parco cittadino di Ginevra.

Memori di quanto accaduto con il G8 tenutosi a Evian-les-Bains nel 2003, caratterizzato da imponenti manifestazioni e danneggiamenti, le autorità ginevrine avevano già annunciato misure speciali per il periodo del vertice, come il rafforzamento dei controlli alle frontiere. Dal 12 al 18 giugno rimarranno aperti solo sette dei 35 valichi di frontiera.

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