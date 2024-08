Il tunnel del Seelisberg l'ungo l'autostrada A2. (immagine d'illustrazione) Keystone

A causa di un incidente con esito mortale, stamane il tunnel del Seelisberg lungo l'autostrada A2 è stato chiuso per tre ore in direzione nord. Un motociclista 52enne si è scontrato con una parete poco prima dell'uscita del tunnel a Beckenried (NW).

Il centauro, che proveniva da Uri, ha sbandato sulla sua destra poco dopo le 9 e si è schiantato frontalmente contro la parete di una piazzola laterale, indica in una nota la polizia del canton Nidvaldo. L'uomo, residente nella regione, è morto sul luogo dell'incidente. Un'indagine è in corso per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.

Durante le operazioni delle forze dell'ordine, il tunnel del Seelisberg in direzione sud è stato chiuso per un breve periodo e quello in direzione nord fino a mezzogiorno.

In direzione nord, il traffico di rientro dalle vacanze è rimasto bloccato tra Erstfeld e lo svincolo di Altdorf. Verso sud si è formata una colonna tra Beckenried e il portale del Seelisberg. Anche la galleria stradale del San Gottardo è stata temporaneamente chiusa in direzione nord per evitare che l'ingorgo nel cantone di Uri peggiorasse ulteriormente.

