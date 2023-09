Ripartito il traffico passeggeri nella galleria di base del Gottardo

Un treno passeggeri diretto a Sud è entrato nella galleria di base del San Gottardo a Erstfeld (UR) questa sera dopo sette settimane di interruzione. Keystone

Dopo sette settimane dal deragliamento di un treno merci, le Ferrovie federale svizzere (FFS) hanno ripreso il traffico passeggeri nella galleria di base del San Gottardo: un treno viaggiatori è entrato nel tunnel a Erstfeld, nel Canton Uri, questa sera, venerdì.

Lo ha riferito un fotografo di Keystone-ATS. Il convoglio diretto in Ticino, è partito da Zurigo poco dopo le 17.30. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva precedentemente dato l'autorizzazione.

Il 10 agosto un treno merci era deragliato nella canna ovest del tunnel ferroviario più lungo al mondo, a causa della rottura di una ruota, provocando alla galleria danni materiali ingenti. Il macchinista del treno era rimasto illeso. Le riparazioni si prevede richiedano mesi: circa 8 chilometri di binari e 20'000 traversine in calcestruzzo dovranno essere sostituite.

Nella canna est non danneggiata, il traffico merci è ripreso il 23 agosto. Per motivi di sicurezza, durante i lavori di riparazione non è consentito il transito di treni passeggeri nella galleria est.

Secondo le FFS, i viaggi sono possibili durante il fine settimana perché nel week-end circolano meno treni merci e i lavori nella galleria ovest sono sospesi.

ev, ats