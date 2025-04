Bill Gates e Paul Allen hanno rivoluzionato il mondo informatico. Keystone

Regalo speciale di Bill Gates in occasione del cinquantesimo anniversario di Microsoft, fondata il 4 aprile 1975, insieme a Paul Allen: sul suo blog ha pubblicato il codice sorgente originale dell'Altair Basic, il primo software dell'azienda.

Keystone-SDA SDA

«Sembra ieri che io e Paul abbiamo scritto il codice che sarebbe diventato il primo prodotto della nostra azienda. Resta il codice più 'cool' che abbia mai scritto fino ad oggi», scrive l'imprenditore e filantropo che in un lungo post riassume la storia del colosso tecnologico e dà la possibilità agli appassionati di tecnologia di accedere alla risorsa, un link che porta ad un Pdf di oltre 150 pagine.

All'epoca, la società si chiamava Micro-Soft, con il trattino che in seguito è stato eliminato per l'attuale nome Microsoft. Il co-fondatore del colosso di Redmond Paul Allen è scomparso nel 2018 all'età di 65 anni.

«Abbiamo creato Microsoft credendo nella visione di un computer su ogni scrivania e in ogni casa», osserva Gates. «Cinque decadi dopo Microsoft continua ad innovare per semplificare la vita e rendere il lavoro più produttivo. 50 anni sono un grande traguardo che non sarebbe stato possibile senza grandi leader come Steve Ballmer (ex Ceo, ndr) e Satya Nadella (attuale Ceo, ndr) così come le numerose persone che vi hanno lavorato in tanti anni».