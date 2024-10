Immagine d'illustrazione sda

Il micio era riuscito a bloccare il chiavistello, probabilmente cercando di prendere un fiocco che vi era legato. Per poter rientrare nell'abitazione, la coppia è stata costretta a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Sara Matasci Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia torna a casa a Torino dopo una lunga giornata di lavoro, ma non riesce ad aprire la porta dell'abitazione.

Da una piccola fessura notano che dietro la porta c'è il loro gatto e capiscono che probabilmente è lui il responsabile del fattaccio.

Tentano in tutti i modi di aprire la porta da soli, ma dopo diversi tentativi capiscono che devono chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco. Mostra di più

Sul web si leggono spesso battute o si vedono dei meme che lasciano intendere che i gatti hanno una personalità talmente fuori dal comune e forse anche un po' egocentrica, tanto da ritenere che loro sono i padroni di casa e noi i loro umili servitori.

Ed è probabilmente anche quello che ha pensato Saganaki, un gatto rosso che abita a Torino, che negli scorsi giorni ha fatto qualcosa di davvero curioso: ha chiuso fuori dall'appartamento i suoi umani!

Ma come può essere successo? Inizialmente, quando sono arrivati sull'uscio di casa e non sono riusciti ad aprire la porta perché bloccata dal chiavistello, nemmeno loro hanno potuto darsi una risposta. Ma poi, all’improvviso, hanno capito. Hanno infatti notato il loro amico a quattro zampe che li guardava, con fare sospetto, dall’unico spiraglio aperto della porta.

Dev'essere stato sicuramente lui, sostengono. «Ha 7 mesi ed è l’ultimo arrivato in famiglia. È un gatto rosso e si sa che loro sono particolarmente agitati», spiega Alessandro, il padrone, a «La Stampa».

E poi la vera illuminazione: «Abbiamo attaccato al chiavistello un fiocco della comunità LGBT. È molto in alto e Saganaki non era mai riuscito a saltare fino a lì. Evidentemente stavolta l’ha fatto», ipotizza il giovane.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Ma a quel punto cosa fare? La coppia era appena rientrata dopo un’intensa giornata di lavoro e non vedeva l'ora di poter staccare la spina: «Eravamo sfiniti, non avevamo nemmeno cenato. Non potevamo credere a quello che stava succedendo», racconta ancora Alessandro.

E così, dopo numerosi tentativi di aprire la porta senza l'aiuto altrui, alle 23 si sono arresi e hanno capito che avevano bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco, che in poco tempo hanno risolto la «marachella» e permesso alla coppia di fare rientro a casa loro.

E che penitenza hanno riservato al loro micio rosso per quello che ha fatto loro passare? «Per tutta la notte è stato con noi sotto le coperte a fare le fusa come non mai. Evidentemente cercava di farsi perdonare!», conclude il «padrone».