  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Gatto sale sul palco del balletto di Romeo e Giulietta in Turchia

Alessia Moneghini

16.6.2026

Un gatto è salito sul palco del balletto «Romeo e Giulietta» dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia. Il video del felino è diventato presto virale.

Alessia Moneghini

16.06.2026, 19:45

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un gatto è salito sul palco del balletto «Romeo e Giulietta» dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia.
  • Il video del micio è diventato rapidamente virale.
Mostra di più

È stato un gatto la vera star del balletto di Romeo e Giulietta dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia, come riporta «Sky TG24».

Durante il finale dello spettacolo, il felino è salito sul palco mettendosi accanto a Romeo, tra i sorrisi e gli applausi del pubblico. I ballerini sono riusciti a non interrompere l'esibizione.

Il video, condiviso da una delle ballerine, è diventato velocemente virale sui social media.

Non è la prima volta

In Turchia non è una novità che ci siano questo tipo di «intrusi». Il Paese ha infatti un grave problema di gatti e cani randagi, e non è inusuale che talvolta qualcuno diventi famoso grazie ai social media.

Già un paio d'anni fa, come scrive «La Stampa», sempre un gatto era salito sul palco dell'Istanbul Music Festival durante il concerto dell'orchestra svizzera Lucerne Festival Strings.

Il micio, che è passato indisturbato davanti ai musicisti, è stato immortalato in un filmato dalla guida turistica locale Bengi Isil Gokturk, e diffuso sul web è diventato presto celebre.

I più letti

Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
Dalla gloria al declino: ecco la brutta fine di 9 giocatori francesi campioni del mondo nel 2018
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Il re svedese Carlo Gustavo colto di sorpresa da una domanda sull'amore
Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»

Altre notizie

Basilea. Diffamò la direttrice dell'UFSP Anne Lévy e incitò all'odio contro gli ebrei, negazionista e complottista condannato

BasileaDiffamò la direttrice dell'UFSP Anne Lévy e incitò all'odio contro gli ebrei, negazionista e complottista condannato

Implicazioni anche in Svizzera. Smantellata una rete europea di traffico d'armi

Implicazioni anche in SvizzeraSmantellata una rete europea di traffico d'armi

Società. Molto diffusa in Svizzera una concezione dominante di mascolinità

SocietàMolto diffusa in Svizzera una concezione dominante di mascolinità