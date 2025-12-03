  1. Clienti privati
Medio Oriente Hamas: «Ritrovato il corpo di un ostaggio a Gaza»

SDA

3.12.2025 - 13:47

Un campione del corpo di un ostaggio dovrebbe essere consegnato oggi a Israele attraverso la Croce Rossa. (foto d'archivio)
Un campione del corpo di un ostaggio dovrebbe essere consegnato oggi a Israele attraverso la Croce Rossa. (foto d'archivio)
Keystone

Hamas e la Jihad Islamica palestinese hanno annunciato di aver trovato il corpo di un ostaggio nel nord della Striscia di Gaza che sarà consegnato alle 17.00 ora locale, le 16.00 in Svizzera.

Keystone-SDA

03.12.2025, 13:47

03.12.2025, 14:11

«Come parte dell'accordo, si sta lavorando per completare le procedure prima della consegna del corpo, in conformità con i protocolli stabiliti», riferisce la Jihad in un comunicato ripreso dai media israeliani. Le due fazioni hanno tuttavia riferito all'AFP che «un campione del corpo sarà consegnato a Israele attraverso la Croce Rossa».

Ieri erano stati restituiti a Israele dei «reperti» umani che però, in base alle analisi forensi condotte a Tel Aviv, non appartenevano a nessuno dei due ostaggi deceduti rimasti ancora a Gaza. Hamas e la Jihad islamica hanno quindi ripreso le ricerche del corpo di un ostaggio nella zona di Beit Lahia, nel nord della Striscia.

Le fazioni palestinesi devono ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak.

