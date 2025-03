Heathrow rimarrà chiuso. KEYSTONE

L'aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un incendio e di un'interruzione di corrente. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo.

Keystone-SDA SDA

L'aeroporto di Heathrow, a Londra, è stato temporaneamente chiuso a causa di un incendio scoppiato in un trasformatore all'interno di una sottostazione elettrica che fornisce energia allo scalo.

Il guasto ha causato un blackout che ha lasciato migliaia di abitazioni senza corrente e costretto all'evacuazione circa 150 persone. Nessun aereo potrà decollare o atterrare questo venerdì.

In un comunicato ufficiale, le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a non recarsi assolutamente in aeroporto, avvisando che i disagi potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni.

Circa 120 voli sono stati annullati, dirottati verso altri scali o costretti a rientrare all’aeroporto di partenza. L’incendio è divampato nella zona di Hayes e ha richiesto l'intervento di dieci autopompe e settanta vigili del fuoco.

Heathrow è uno degli scali più trafficati a livello globale per i voli internazionali: nel solo mese di gennaio ha accolto oltre 200’000 passeggeri al giorno.