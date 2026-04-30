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Nel sud della Gran Bretagna Bomba della Seconda Guerra Mondiale a Plymouth, fatte sfollare migliaia di persone

SDA

30.4.2026 - 11:26

Sfollamento per tutti nel raggio di 400 metri. (foto simbolica)
Sfollamento per tutti nel raggio di 400 metri. (foto simbolica)
Keystone

Oltre mille abitazioni e diverse migliaia di persone sono state fatte sfollare in queste ore a Plymouth, nella contea del Devon (sud dell'Inghilterra), in seguito a un'ordinanza delle autorità per il sospetto ritrovamento di un residuato bellico.

Keystone-SDA

30.04.2026, 11:26

30.04.2026, 11:43

Si tratterebbe di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nel perimetro di un edificio residenziale. La segnalazione è stata fatta ieri alla Devon and Cornwall Police, che ha provveduto a predisporre un cordone, con evacuazione totale di residenti e passanti in un raggio di 400 metri.

Oggi sono entrati in azione artificieri militari e specialisti della Royal Navy, incaricati di risolvere l'emergenza «in sicurezza», come riporta la Bbc.

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