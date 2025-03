Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime, né dettagli su potenziali rischi d'inquinamento. (Immagine simbolica) Keystone

Vi è stata una collisione stamani nel mare del Nord, al largo della coste britanniche, fra una petroliera e una nave cargo.

Lo ha riferito l'emittente pubblica del Regno Unito Bbc sulla base di informazioni della Guardia costiera, precisando che a bordo della petroliera si è sprigionato un incendio e che i soccorsi sono coordinati dalla città portuale inglese di Hull. Non ci sarebbero vittime.

L'allarme è stato dato poco prima delle 10.00 ora locale (le 11.00 in Svizzera), come si legge in un comunicato diffuso in questi minuti dalla Guardia costiera britannica.

La collisione «fra una petroliera e un mercantile è avvenuta di fronte alle coste dell'East Yorkshire», recita la nota, evocando «un'emergenza in corso».

Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime, né dettagli su potenziali rischi d'inquinamento. Stando al media britannico Sky News, fiamme sono state notate anche a bordo del cargo, oltre che della petroliera.

La petroliera, battente bandiera statunitense, è svedese; il mercantile è invece tedesco. La petroliera fa capo a Stena Bulk, società armatrice con sede nel paese scandinavo ed era stata affittata da Crowley, azienda americana di trasporto marittimo basata a San Francisco (California).

Il mercantile So Long è di proprietà di Reederei Köpping, armatore e spedizioniere che ha il suo quartier generale nel fiordo di Kiel, in Germania.

Ai soccorsi partecipano un elicottero decollato da Humberside e imbarcazioni varie inviate da Skegness, Bridlington, Mapplethorpe e Cleethorpes, oltre che dal capoluogo Hull.