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Gran Bretagna Focolaio di meningite «senza precedenti» nel Kent, già due giovani morti

SDA

17.3.2026 - 16:23

Wes Streeting ha parlato di episodio inedito nella storia medica moderna del Regno Unito. (Immagine d'archivio del 3 marzo)
Wes Streeting ha parlato di episodio inedito nella storia medica moderna del Regno Unito. (Immagine d'archivio del 3 marzo)
Keystone

Il ministro della sanità britannico, Wes Streeting, ha definito oggi in parlamento «senza precedenti» il focolaio di casi di meningite acute propagatosi negli ultimi giorni nella contea del Kent, nel sud dell'Inghilterra.

Keystone-SDA

17.03.2026, 16:23

17.03.2026, 16:31

I contagi sono partiti da un'università e da alcune scuole superiori, con 15 episodi confermati finora e due giovani morti.

Streeting, aggiornando la Camera dei Comuni, ha promesso una risposta su vasta scala da parte del servizio sanitario, parlando di un episodio inedito nella storia medica moderna del Regno Unito. E ha annunciato l'offerta di vaccinazioni a tutti gli studenti della zona.

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