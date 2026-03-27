Bimbi nell'era digitaleLe raccomandazioni di Londra: nessuno schermo prima dei 2 anni
SDA
27.3.2026 - 14:33
Nessun uso di schermi prima dei due anni e non per più di un'ora al giorno tra i due e i cinque anni. Il governo britannico ha pubblicato oggi le sue raccomandazioni ufficiali sul tempo trascorso dai bambini piccoli davanti agli schermi.
Keystone-SDA
27.03.2026, 14:33
27.03.2026, 14:44
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Per aiutare i genitori a stabilire limiti ed evitare i rischi segnalati da numerosi esperti, le regole sono state pensate da esperti per essere facilmente applicabili.
In particolare, si consiglia di evitare che i bambini dai due ai cinque anni siano esposti agli schermi durante i pasti o prima di andare a dormire e, se possibile, di assicurarsi che siano in compagnia di un adulto, secondo il documento pubblicato oggi dall'esecutivo sul sito ufficiale dedicato alla prima infanzia.
«Crescere i figli nell'era digitale può sembrare una vera sfida. Gli schermi sono onnipresenti e i consigli sono spesso contraddittori. Il mio governo non lascerà che i genitori affrontino questa battaglia da soli», afferma il primo ministro laburista Keir Starmer, citato in un comunicato.