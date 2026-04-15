Immagine d'illustrazione sda

Un'inchiesta sotto copertura della BBC ha rivelato che studi legali e consulenti stanno chiedendo migliaia di sterline per aiutare i migranti a fingere di essere gay al fine di rimanere nel Regno Unito.

Keystone-SDA SDA

Ai migranti i cui visti stanno per scadere vengano fornite false storie di copertura e istruzioni su come ottenere prove falsificate, tra cui lettere di supporto, fotografie e referti medici. Successivamente, presentano domanda di asilo dichiarando di essere gay e di temere per la propria vita se tornassero in Pakistan o Bangladesh.

«Chiunque venga scoperto a sfruttare il sistema dovrà affrontare la piena forza della legge, compresa l'espulsione dal Regno Unito», il commento del ministero dell'interno britannico.

La procedura di asilo del Regno Unito offre protezione alle persone che non possono tornare nei loro paesi d'origine perché sarebbero in pericolo, spiega la testata, ma l'inchiesta rivela che la procedura viene sistematicamente sfruttata da consulenti legali che estorcono denaro ai migranti che desiderano rimanere nel paese.

Fino a 7'400 franchi per presentare una falsa richiesta d'asilo

I giornalisti della BBC si sono finti studenti internazionali provenienti da Pakistan e Bangladesh i cui visti erano in scadenza, e hanno scoperto tra l'altro che uno studio legale chiedeva fino a 7'000 sterline (circa 7'400 franchi al cambio attuale) per presentare una falsa richiesta di asilo.

Inoltre falsi richiedenti asilo si recavano dai medici di base fingendosi depressi per ottenere prove mediche a sostegno delle loro richieste, e uno di loro ha persino mentito sulla propria sieropositività.

Un consulente per l'immigrazione si sarebbe vantato di aver trascorso più di 17 anni ad aiutare a presentare false richieste e affermava di poter organizzare qualcuno che fingesse di aver avuto una relazione sessuale omosessuale con un cliente.

A un giornalista sotto copertura è stato persino detto che, una volta ottenuto l'asilo nel Regno Unito, avrebbe potuto far venire sua moglie dal Pakistan e che lei avrebbe poi presentato una falsa richiesta fingendosi lesbica.

Un avvocato legato a un altro studio legale ha dichiarato a un giornalista sotto copertura di aver aiutato persone a fingere di essere gay o atee per ottenere con successo l'asilo. Si è offerto di aiutare in cambio di 1'500 sterline e ha detto che ne sarebbero servite altre 2'000-3'000 per creare le prove.