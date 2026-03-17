Len Deighton, che come il suo personaggio portava occhiali spessi, ha vissuto lontano dai riflettori, concedendo raramente interviste. (Immagine d'archivio del 1973) Keystone

Lo scrittore britannico Len Deighton, creatore di un agente segreto della classe operaia considerato come l'anti James Bond, è morto all'età di 97 anni.

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Lo ha annunciato il suo agente letterario, ricordandolo come «uno dei più grandi autori» di libri di spionaggio del XX secolo.

La spia era anonima nel suo primo libro, The Ipcress File del 1962, e nei successivi tre titoli della saga, ma venne poi ribattezzata Harry Palmer per la versione cinematografica di enorme successo, con protagonista il giovane Michael Caine.

Deighton, che come il suo personaggio portava occhiali spessi, ha vissuto lontano dai riflettori, concedendo raramente interviste. Ha venduto milioni di copie ed è stato tradotto in 20 lingue in una carriera durata mezzo secolo. Il personaggio da lui creato ha rappresentato una risposta popolare e genuina al glamour di Bond e alla spia gentiluomo George Smiley, nati dalla penna dei suoi contemporanei Ian Fleming e John Le Carré.

Deighton è stato anche un illustratore: disegnò la copertina per la prima edizione britannica di On the Road di Jack Kerouac, pubblicata nel 1957.