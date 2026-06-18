Non è chiaro se il bimbo sia stato aggredito dal morso dei coccodrilli o sia rimasto ferito cadendo nel fossato. (foto simbolica) Keystone

Orrore in uno zoo britannico, presso Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia per aver fatto finire un bambino di soli tre anni nel recinto dei coccodrilli, dove il piccolo ha riportato ferite gravi.

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Ancora da definire i contorni dell'agghiacciante episodio, che ha atterrito i familiari e tutte le persone presenti al momento nel parco del Johnsons Zoo, una struttura privata che – stando al suo sito web – ospita circa 100 specie di «affascinanti animali» esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli.

La Cambridgeshire Police per ora si è limitata a riferire che il sospetto è accusato di tentativo d'omicidio, senza avanzare ipotesi sul movente o confermare la pista del possibile raptus di uno squilibrato. L'arrestato, del quale non è stata resa nota l'identità, risulta essere residente a Norfolk, sulla costa est dell'Inghilterra centrale.

Mentre il bimbo, dopo essere stato soccorso, è stato portato d'urgenza in elicottero all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge, dove è ora ricoverato e dove i medici definiscono le sue condizioni «critiche». Un'indagine è in corso, precisa la BBC, per stabilire se il piccolo sia stato aggredito dal morso dei coccodrilli o sia rimasto ferito cadendo nel fossato.