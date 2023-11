Ancora ore di speranza per la piccola inglese Indi Gregory. L'appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione del caso al giudice italiano verrà discusso venerdì a partire dalle ore 12.00 ora inglese (le 13.00 in Svizzera) e di conseguenza il termine per il distacco dei supporti vitali è prorogato fino all'esito di tale udienza. Lo fanno sapere i legali della famiglia Gregory.

La notizia arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e dall'avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda in contatto con i legali inglesi e la famiglia.

Questo, spiegano i legali, è stato possibile poiché è stata attivata la procedura dell'articolo 9, ovvero il giudice competente italiano si è messo in contatto con il giudice competente inglese e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello.

Inoltre, rendono ancora noto i legali, la Presidenza del Consiglio dei ministri italiano ha scritto al Ministero della giustizia britannico come previsto dall'art 32 sempre della Convenzione dell'Aia del 1996.

Il Regno Unito ha ordinato di staccare le macchine

Indi Gregory è condannata in patria, a soli 8 mesi, a vedersi staccare la spina (contro la volontà dei genitori e della famiglia), per una condizione cardiaca ritenuta incurabile da medici e giudici d'oltre Manica.

Lunedì il governo italiano aveva concesso la cittadinanza italiana alla bimba.

Si tratta dell'ennesima battaglia legale sull'inflessibile interpretazione del «fine vita» nel Regno Unito.

SDA