Ecco il video Tirano cibo ai gioielli della Corona, chiusa parte della Torre di Londra

SDA

6.12.2025 - 15:40

Militanti dell'organizzazione "Take Back Power" hanno gettato cibo su una teca contenente la corona imperiale alla Torre di Londra. (foto d'archivio)
Militanti dell'organizzazione "Take Back Power" hanno gettato cibo su una teca contenente la corona imperiale alla Torre di Londra. (foto d'archivio)
Keystone

Una parte della Torre di Londra è stata chiusa ai visitatori dopo che del cibo è stato lanciato contro una teca contenente i gioielli della Corona durante una protesta contro le disuguaglianze nel Regno Unito. Lo riporta il Guardian.

Keystone-SDA

06.12.2025, 15:40

06.12.2025, 16:00

Quattro persone sono state arrestate dopo l'azione, rivendicata da Take Back Power, un nuovo gruppo che si autodefinisce di «resistenza civile non violenta».

L'organizzazione ha affermato che del custard (la crema pasticcera tipica inglese) e del crumble di mele sono stati lanciati contro la teca che conteneva la corona imperiale.

Scotland Yard ha dichiarato che «quattro manifestanti sono stati arrestati in seguito a danneggiamenti alla Torre di Londra. La polizia è stata chiamata alla Torre di Londra alle 09.48 (le 10.48 ora svizzera, ndr) di sabato 6 dicembre in seguito a segnalazioni di danneggiamenti a una teca contenente la corona imperiale».

«È stato riferito che quattro manifestanti hanno lanciato del presunto cibo sulla teca prima che due di loro se ne andassero», ha sottolineato la polizia.

La Torre di Londra, una delle attrazioni turistiche più popolari della capitale britannica, è stata parzialmente chiusa al pubblico mentre proseguivano le indagini della polizia.

Chiesta un'assemblea permanente dei cittadini

Take Back Power ha affermato di aver compiuto il gesto per chiedere al governo del Regno Unito di istituire un'assemblea permanente dei cittadini – una «Casa del popolo» – con il potere di «tassare la ricchezza estrema» in Gran Bretagna.

Il filmato condiviso dal gruppo – riporta sempre il «Guardian» – mostrava un dimostrante che rimuoveva il grande vassoio di carta stagnola pieno di crumble da un sacchetto e lo sbatteva contro il vetro che proteggeva la corona. Un altro versava ripetutamente una vaschetta di custard sulla parte anteriore.

Secondo il giornale britannico, i dimostranti hanno poi aperto i cappotti per mostrare le magliette con gli slogan «Take Back Power», prima che uno gridasse «la democrazia è crollata» e un altro «la Gran Bretagna è distrutta».

