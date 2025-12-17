  1. Clienti privati
Gran Bretagna Tornano in sciopero i medici nel pieno dell'allarme influenza

SDA

17.12.2025 - 14:15

La BMA esige compensazioni anche sui "congelamenti salariali" imposti in passato ai resident doctors, storicamente sottopagati, invocando aumenti fino al 29,2%.
Keystone
Keystone

Torna la protesta salariale dei medici specializzandi e neo-specializzati britannici (un tempo noti come «junior doctors» e ora ribattezzati «resident doctors"), che da oggi danno vita a un nuovo sciopero prenatalizio fiume di ben 5 giorni consecutivi.

Keystone-SDA

17.12.2025, 14:15

17.12.2025, 14:24

Si tratta della 14esima astensione dal lavoro del settore negli ultimi 3 anni destinata ad aggravare i disservizi in ospedali e ambulatori del servizio sanitario nazionale (NHS), già alle prese con problemi endemici, in una stagione segnata dall'emergenza della cosiddetta «super influenza» di quest'anno e da un'impennata di ricoveri.

La British Medical Association (BMA), sindacato di riferimento di categoria, ha rilanciato la protesta alla luce dell'ultima rottura del tavolo negoziale con il governo laburista di Keir Starmer.

L'esecutivo attuale aveva fatto nei mesi scorsi concessioni parziali ai medici, analoghe a quelle accolte da altre categorie nei servizi pubblici, con un aggiornamento generalizzato degli incrementi di stipendio pari a un ulteriore 5,4% in Inghilterra e Galles.

Ma la BMA insiste nella richiesta di compensazioni anche sui «congelamenti salariali» imposti in passato ai resident doctors, storicamente sottopagati, invocando aggiornamenti fino al 29,2%. Richiesta ritenuta irricevibile dal ministro della sanità Wes Streeting per ragioni di bilancio e di «equità» rispetto ad altri lavoratori.

Streeting aveva rivolto anche un appello in extremis a rinviare se non altro lo sciopero, dato lo scenario attuale: appello che è stato ignorato e che lo ha portato a polemizzare pesantemente con la BMA. Il sindacato è stato preso di mira inoltre negli ultimi giorni dallo stesso Starmer, il quale ha parlato di un comportamento «irresponsabile» che avrebbe «fatto perdere» ai giovani medici «le simpatie» della generalità dei cittadini britannici.

