Un altro caso Pelicot? In Gran Bretagna un uomo ha drogato e fatto stuprare la moglie per 13 anni

SDA

23.12.2025 - 08:52

Philip Young, che si trova in detenzione preventiva, dovrà rispondere di 56 reati sessuali nonché di voyerismo e di possesso di materiale pedopornografico. (foto simbolica)
Philip Young, che si trova in detenzione preventiva, dovrà rispondere di 56 reati sessuali nonché di voyerismo e di possesso di materiale pedopornografico. (foto simbolica)
Keystone

Nel Regno Unito un uomo ha drogato e fatto stuprare la moglie da altri uomini per oltre 13 anni. Lo ha reso noto la polizia della contea di Wiltshire, situata nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Keystone-SDA

23.12.2025, 08:52

Sono sei gli uomini alla sbarra, accusati di oltre 60 reati sessuali commessi ai danni di una sola donna, ex moglie di uno di loro. Cinque di essi, di età compresa tra i 31 e i 61 anni, sono accusati di stupro.

Philip Young, 49 anni di Swindon ma residente a Enfield, ex marito della vittima, è incriminato per 56 reati sessuali: non solo per violenze sessuali dirette, ma anche per aver drogato l'ex moglie per costringerla ad avere rapporti con altri uomini. Inoltre dovrà rispondere delle accuse di voyerismo e di possesso di materiale pedopornografico.

La vittima del caso, spiega la polizia in un comunicato, è la 48enne Joanne Young, ed è citata direttamente su sua espressa richiesta dopo aver «rinunciato al suo diritto legale all'anonimato». Le violenze a suo danno sono state commesse tra il 2010 e il 2023.

Sia l'ex marito, che si trova in detenzione preventiva, sia gli altri cinque accusati, rilasciati invece in libertà condizionale, sono attesi oggi per un'udienza davanti ai giudici della Corte di Swindon.

Il caso ricorda quello della francese Gisèle Pelicot, vittima per circa dieci anni di gravi violenze sessuali e sottomissione chimica da parte del marito Dominique e di decine di altri uomini: una vicenda per cui un anno fa sono state emesse diverse condanne, tra cui una a 20 anni di carcere proprio per Dominique Pelicot.

