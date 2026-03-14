Cade nel Rodano e annega dopo una rissa

Annega nel Rodano dopo una rissa Keystone

Un uomo è annegato ieri sera dopo essere caduto nel Rodano a Ginevra.

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Secondo i primi elementi dell'indagine, tutto è iniziato con una rissa nei pressi del Bâtiment des Forces motrices, una storica centrale elettrica trasformata in teatro, situata direttamente sul fiume, nel quartiere della Coulouvrenière. Il suo corpo è stato ritrovato stamane.

La polizia è stata allertata verso le 22:40, ha riferito oggi il suo portavoce, Alexandre Brahier, confermando una notizia in tal senso della Tribune de Genève. Diverse pattuglie, la brigata di navigazione, i vigili del fuoco e i soccorsi, nonché un elicottero della REGA, sono intervenuti rapidamente per tentare di salvarlo, invano.