  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Al valico di Landecy (GE) Confiscati 127 kg di ostriche a rischio destinati ai mercatini

SDA

17.12.2025 - 15:17

Un francese fermato a una dogana ginevrina con 127 chili di ostriche non refrigerate e non dichiarate correttamente. La merce, destinata ai mercatini di Natale, è stata sequestrata e portata al macero. (immagine d'illustrazione)
Un francese fermato a una dogana ginevrina con 127 chili di ostriche non refrigerate e non dichiarate correttamente. La merce, destinata ai mercatini di Natale, è stata sequestrata e portata al macero. (immagine d'illustrazione)
Keystone

I doganieri svizzeri hanno bloccato sei giorni fa al valico di Landecy, alle porte di Ginevra, una spedizione di 127 chilogrammi di ostriche provenienti dalla Francia. I molluschi, trasportati senza refrigerazione, non erano stati dichiarati correttamente.

Keystone-SDA

17.12.2025, 15:17

17.12.2025, 15:20

Si è inoltre scoperto che erano destinati alla vendita nei mercatini di Natale della Romandia. Stando a una nota odierna dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il conducente della vettura, un cittadino francese di 30 anni, ha inizialmente sostenuto che le ostriche erano destinate a una cena aziendale. Durante il controllo, i doganieri hanno tuttavia trovato materiale pubblicitario di un importatore svizzero di ostriche a suo nome,

La merce proveniva dall'Île d'Oléron ed era conservata senza refrigerazione nel bagagliaio, a una temperatura compresa tra i 10 e i 12 gradi. A causa dell'interruzione della catena del freddo, non risultava possibile garantire la sicurezza alimentare. L'Ufficio per la protezione dei consumatori ha perciò ordinato la completa distruzione delle ostriche.

L'uomo è stato inoltre multato per violazione della Legge sulle dogane e di quella sull'IVA e ha dovuto sostenere i costi di sdoganamento e smaltimento.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Mezzo milione di mail in una notte verso le Camere federali, la società civile è furiosa
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»
L'astrologa: «I nati nel segno del Capricorno trarrebbero beneficio da una pausa»
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»

Altre notizie

Pene più severe e tutele rafforzate. Da oggi in vigore la legge sul femminicidio in Italia, uno dei pochi Paesi europei ad averla

Pene più severe e tutele rafforzateDa oggi in vigore la legge sul femminicidio in Italia, uno dei pochi Paesi europei ad averla

È successo in Francia. Una Jaguar sfonda una vetrata e finisce dentro una piscina coperta, ecco il video

È successo in FranciaUna Jaguar sfonda una vetrata e finisce dentro una piscina coperta, ecco il video

Gran Bretagna. Tornano in sciopero i medici nel pieno dell'allarme influenza

Gran BretagnaTornano in sciopero i medici nel pieno dell'allarme influenza