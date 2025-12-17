Un francese fermato a una dogana ginevrina con 127 chili di ostriche non refrigerate e non dichiarate correttamente. La merce, destinata ai mercatini di Natale, è stata sequestrata e portata al macero. (immagine d'illustrazione) Keystone

I doganieri svizzeri hanno bloccato sei giorni fa al valico di Landecy, alle porte di Ginevra, una spedizione di 127 chilogrammi di ostriche provenienti dalla Francia. I molluschi, trasportati senza refrigerazione, non erano stati dichiarati correttamente.

Keystone-SDA SDA

Si è inoltre scoperto che erano destinati alla vendita nei mercatini di Natale della Romandia. Stando a una nota odierna dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il conducente della vettura, un cittadino francese di 30 anni, ha inizialmente sostenuto che le ostriche erano destinate a una cena aziendale. Durante il controllo, i doganieri hanno tuttavia trovato materiale pubblicitario di un importatore svizzero di ostriche a suo nome,

La merce proveniva dall'Île d'Oléron ed era conservata senza refrigerazione nel bagagliaio, a una temperatura compresa tra i 10 e i 12 gradi. A causa dell'interruzione della catena del freddo, non risultava possibile garantire la sicurezza alimentare. L'Ufficio per la protezione dei consumatori ha perciò ordinato la completa distruzione delle ostriche.

L'uomo è stato inoltre multato per violazione della Legge sulle dogane e di quella sull'IVA e ha dovuto sostenere i costi di sdoganamento e smaltimento.