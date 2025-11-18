Ticino: truffa falso nipote. Nella foto l'utilizzo del telefono, o computer, per effettuare truffe telefoniche da parte di hacker. © Ti-Press / Massimo Piccoli © Ti-Press / Ti-Press

Il Ministero pubblico ginevrino ha inviato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità francesi riguardante diversi cittadini dell'Esagono. Sono sospettati di numerose truffe del finto poliziotto ai danni di un centinaio di svizzeri.

Dei fermi sono stati effettuati in seguito alla richiesta, ha detto oggi all'agenzia Keystone-ATS la procura, confermando informazioni pubblicate da diversi media. Il sospetto è di «truffa per mestiere» e «abuso di un impianto per l'elaborazione di dati».

La cifra ricavata dalle truffe ammonta a 1,5 milioni di franchi, precisa il Ministero pubblico. Come detto, al momento si contano oltre un centinaio di vittime. Una procedura penale è stata aperta.

Secondo l'edizione di ieri del quotidiano Le Parisien, le truffe si sarebbero svolte fra l'ottobre 2023 e il luglio 2025. Il giornale ha affermato che è in particolare una famiglia francese a essere sospettata di aver organizzato i colpi. I presunti colpevoli, tre secondo la testata, sarebbero stati fermati e poi rilasciati. Avrebbero agito soprattutto nei dintorni di Ginevra.