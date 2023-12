Grosso incendio la notte scorsa a Plan-les-Ouates (immagine illustrativa) Keystone

Grosso incendio a Plan-les-Ouates, nel canton Ginevra: un deposito utilizzato da una lavanderia industriale e un'impresa edile è in preda alle fiamme. Non si segnalano feriti.

Il Servizio antincendio e di soccorso di Ginevra (SIS) indica che i vigili del fuoco sono sul posto per evitare il propagarsi delle fiamme e per proteggere uno stock di prodotti chimici. Nella notte si è udita un'esplosione. La popolazione è invitata a non aprire le finestre.

ats