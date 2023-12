Anche il traffico aereo è stato interessato per alcuni minuti da un'interruzione a causa del rogo. KEYSTONE

Intorno alle 16.00 di oggi è scoppiato un incendio in un garage a Vernier (GE), vicino all'aeroporto di Ginevra. Il rogo, ora sotto controllo, ha causato gravi disagi alla circolazione sia stradale che ferroviaria. Anche il traffico aereo è stato sospeso per alcuni minuti. Un uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Stando alle FFS, la linea Ginevra-Bellegarde-sur-Valserine è stata interrotta fino alle 19.30. Inoltre, i decolli dall'aeroporto di Ginevra sono stati sospesi per dieci minuti a causa del rischio di esplosione, come ha spiegato Ignace Jeannerat, portavoce dello scalo ginevrino. La via Route de Meyrin, strada adiacente all'aeroporto, è stata chiusa agli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti 70 vigili del fuoco e tre ambulanze. Per domare le fiamme è stato impiegato anche un treno antincendio delle FFS.

ats