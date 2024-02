Treno strapieno, 71enne con difficoltà deambulatorie si siede in 1a classe e viene multato

Anche quando i treni sono pieni, è possibile sedersi in 1a classe solo con un biglietto valido. L'età non conta. (immagine simbolica) Bild: KEYSTONE

Le FFS multano un 71enne con problemi di deambulazione per essersi seduto in 1a classe su un treno sovraffollato. L'uomo non ha potuto nemmeno cambiare classe.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo con difficoltà deambulatorie si siede in 1a classe su un treno pendolare pieno e viene multato di 145 franchi.

Il 71enne, operato all'anca, non ha potuto nemmeno cambiare classe.

L'interessato è infastidito dal comportamento insensibile e dal fatto che nessuno sia riuscito a spiegargli come avrebbe potuto andare da A a B in modo legale e puntuale in questa situazione.

Per le FFS il caso è chiaro: non esiste alcun diritto per la buona volontà. Mostra di più

Nonostante non fosse in grado di camminare, un uomo ha dovuto pagare una multa di 145 franchi perché si è seduto in 1a classe su un treno pendolare delle FFS con un biglietto di 2a classe, riporta il Blick.

Il 71enne stava lavorando come supplente in una scuola nel mese di novembre a causa della grave carenza di insegnanti e stava facendo la spola tra Pfäffikon e Winterthur, nel canton Zurigo.

Poiché una mattina, poco prima delle sette, il treno era così pieno che la strada per la seconda classe era bloccata, l0uomo ha deciso di sedersi in prima classe a causa dell'anca e del piede rotti e operati di recente. Il corridoio era libero, ha detto il 71enne al Blick. «L'idea era che mi sarei spostato in 2a classe non appena si fosse liberato un posto».

Non è stato possibile cambiare classe

Poiché aveva acquistato un biglietto di seconda classe e non è possibile cambiare classe sui treni FFS in cui c'è l'autocontrollo, l'uomo è stato multato. «Non appena mi sono seduto, due controllori sono venuti a lamentarsi perché non avevo un biglietto regolare».

I dipendenti delle FFS non erano interessati al fatto che la seconda classe fosse piena. «Hanno detto che le FFS non sono obbligate a offrire posti ai passeggeri». Gli hanno quindi fatto una multa di 145 franchi.

FFS: «Non c'è alcun diritto alla buona volontà»

Nemmeno la successiva presentazione di un certificato medico e una telefonata al Contact Center sono servite a qualcosa. Le FFS si sono limitate a dirgli che non avrebbero sporto denuncia «come gesto di buona volontà».

Poiché il 71enne aveva già viaggiato senza biglietto due anni fa, è stato considerato un «recidivo». Commentando l'accaduto, l'uomo racconta: «Avevo dimenticato che il mio abbonamento GA era scaduto».

Le Ferrovie Federali Svizzere rispondono con fermezza al Blick: «Non esiste un diritto alla buona volontà». Ogni caso viene esaminato singolarmente e la parità di trattamento è fondamentale.

Pur essendo consapevole che le FFS sono nel giusto, il 71enne è infastidito da questo comportamento insensibile. «Non c'era alcun intento doloso dietro la mia infrazione. Nessuno ha saputo spiegarmi come avrei potuto andare da A a B in modo legale e puntuale in questa situazione».