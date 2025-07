Panico a bordo di un treno in Baviera. (foto simbolica) Keystone

Momenti di panico a bordo di un treno dell'alta velocità nel sud della Germania. Un uomo è stato arrestato dopo aver ferito con un'accetta quattro persone, conferma la polizia, come riporta l'agenzia tedesca Dpa.

Keystone-SDA SDA

È avvenuto tutto all'altezza di Strasskirchen, in Baviera. Il treno, con a bordo 500 passeggeri, era diretto a Vienna.

Secondo la Bild, il responsabile dell'aggressione sarebbe un siriano che aveva con sé anche un martello. Stando alle prime ricostruzioni, un passeggero gli avrebbe sottratto una delle 'armi' usandola per fermarlo. Lo stesso aggressore sarebbe rimasto così gravemente ferito e sarebbe stato poi trasferito in elicottero in ospedale.