Manifestazioni contro il regime iraniano non sono una novità per la capitale bavarese in occasione della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Nell'immagine, una dimostrazione tenuta il 16 febbraio 2024. Keystone

Circa 200'000 persone si sono radunate a Monaco di Baviera oggi pomeriggio per protestare contro le autorità iraniane, indica la polizia del capoluogo bavarese, dove si tiene la Conferenza di Monaco sulla sicurezza (msc), che riunisce i leader mondiali fino a domani.

Keystone-SDA SDA

I dimostranti si sono riversati nella Theresienwiese, un'ampia piazza nella parte occidentale della città, per chiedere la caduta della Repubblica islamica, in seguito alla sanguinosa repressione che ha soffocato un'ondata di proteste dalla fine di dicembre.

A Monaco, l'associazione organizzatrice, The Munich Circle (letteralmente il circolo di Monaco), prevedeva 100'000 partecipanti. Manifestazioni per chiedere un'azione internazionale contro Teheran sono previste per oggi anche a Toronto (Ontario, Canada) e Los Angeles (California, USA).

La scorsa settimana, circa 10'000 persone si erano già radunate a Berlino, secondo la polizia tedesca, in risposta a un appello del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, l'ala politica del gruppo di opposizione in esilio dei Mujaheddin del popolo iraniano, considerato un'organizzazione «terroristica» da Teheran.

Alla msc, il figlio in esilio dello Scià, Reza Pahlavi, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di «aiutare» il popolo iraniano, ritenendo che fosse «ora di porre fine alla Repubblica islamica». «Questa è la richiesta che riecheggia dopo lo spargimento di sangue dei miei compatrioti, che non ci chiedono di riformare il regime, ma di aiutarli a seppellirlo», ha dichiarato.

In occasione della conferenza, le autorità tedesche hanno annunciato un rafforzamento della sicurezza in città, inclusa la chiusura dello spazio aereo sopra Monaco a tutti i velivoli, compresi i droni. Tuttavia, la polizia di Monaco ha riferito di aver avvistato droni volare sopra Theresienwiese.