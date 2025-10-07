La donna, ricoverata in ospedale in condizioni critiche, ha riferito di essere stata aggredita da un gruppo di più uomini nella sua abitazione. Keystone

La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Lo riporta la «Bild» online. Iris Stalzer è una politica dell'SPD.

Keystone-SDA SDA

La donna di 57 anni sarebbe stata trovata dal figlio gravemente ferita nella sua abitazione e sarebbe in condizioni critiche. Avrebbe riferito lei stessa al ragazzo di essere stata aggredita da un gruppo di più uomini. Secondo il tabloid è stata colpita più volte al ventre e alla schiena. Al momento i medici stanno lottando per salvarle la vita, scrive ancora la «Bild».

La polizia tedesca ha lanciato l'allarme e sta dando la caccia ai responsabili dell'agguato. Una commissione delitti dovrebbe a breve assumere le indagini. Non è ancora chiaro se il fatto abbia una matrice politica, scrive sempre la «Bild». Iris Stalzer era stata eletta il 28 settembre a sindaca del comune di circa 22'000 abitanti nella regione della Ruhr.

«Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto», ha che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull'accoltellamento. «Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari», conclude il Kanzler.