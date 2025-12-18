  1. Clienti privati
Germania Acquistati all'asta manoscritti originali di Goethe

SDA

18.12.2025 - 18:01

Il monumento a Johann Wolfgang von Goethe a Weimar
Keystone

Manoscritti originali di Johann Wolfgang von Goethe sono stati acquistati nel corso di un'asta dall'Archivio Goethe e Schiller della Fondazione Classica di Weimar. L'asta si è tenuta il 24 novembre e oggi sono stati presentati alla stampa.

Keystone-SDA

18.12.2025, 18:01

18.12.2025, 18:03

Si tratta, tra gli altri, di sette manoscritti del celebre scrittore tedesco. L'Archivio non ha fornito dettagli sul costo dell'acquisto, ma è stato fatto riferimento a un importo di diverse decine di migliaia di euro, ottenuto grazie a donazioni.

«Da oltre un secolo non si vedeva sul mercato delle aste una collezione così ricca di lettere di Goethe», afferma l'Archivio.

In primo luogo, i documenti saranno sottoposti a un intervento di conservazione, per poi essere resi disponibili in formato digitale tramite un archivio online. I lasciti di Goethe e del filosofo Friedrich Nietzsche fanno parte dal 2001 del patrimonio dell'Unesco.

