Ieri sera il 35enne di origine turca armato ha guidato la sua auto, su cui si trovava anche la figlia di 4 anni, fino sulla pista dell'aeroporto. Ora è stato arrestato. Keystone

Il dramma familiare che ha bloccato per oltre 18 ore l'aeroporto di Amburgo è finito: l'uomo armato che ieri sera aveva fatto irruzione sulla pista dello scalo con la sua auto e la sua bimba di 4 anni è stato arrestato. Lo scrive l'agenzia DPA citando la polizia.

«Il caso con la presa di un ostaggio è finito. Il sospetto ha lasciato l'auto assieme alla figlia» ed «è stato arrestato dalle forze di intervento senza opporre resistenza. La bambina sembra essere illesa», scrive la polizia di Amburgo su X.

Update:

Die Geisellage ist beendet.

Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen.

Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen.

Das Kind scheint unverletzt zu sein.#HamburgAirport #Hamburg @HamburgAirport — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

«L'uomo ha lasciato l'auto assieme alla figlia, è andato verso le forze di intervento e in quel momento è riuscita la cattura», ha precisato la portavoce della polizia Sandra Levgruen, descrivendo l'arresto del 35enne che da ieri sera ha bloccato l'aeroporto di Amburgo nel tentativo di rapire la propria bambina.

Questa «è ora al sicuro e sembra essere illesa. Il sospetto è sotto la custodia della polizia», ha detto Levgruen come riporta l'agenzia Dpa. «Stiamo cercando di capire se abbia addosso o con sé ordigni esplosivi o se questi siano nell'auto», ha detto ancora fornendo indicazioni in tempo reale mentre l'uomo era «ancora a terra sotto la custodia della polizia». Circa le sue condizioni la portavoce ha detto che «al momento riteniamo che sia illeso».

L'aeroporto di Amburgo si prepara a riprendere i voli

Intanto l'aeroporto di Amburgo ha annunciato su X che «sono in corso i preparativi per la ripresa più rapida possibile delle operazioni di volo. Siamo in stretto contatto con le forze di sicurezza per sapere quando gli accessi e i terminal saranno riaperti».

+++UPDATE 16:00 Uhr+++

Die Zufahrten und Terminals sind aktuell noch gesperrt. Wir sind in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden. Es kommt heute weiterhin zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen. pic.twitter.com/EG6rXBPfvq — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) November 5, 2023

«Ciononostante, anche oggi ci sono notevoli cancellazioni e ritardi», aggiunge l'aeroporto in un avviso ai passeggeri pubblicato sul proprio sito.

«Allo stato attuale - segnalava lo scalo in un bollettino relativo alle 11.00 di stamattina - sono già stati cancellati 126 voli (70 in partenza e 56 in arrivo). Cinque arrivi sono stati dirottati su altri aeroporti».

SDA