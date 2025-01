L'aggressione è avvenuta nel parco Schöntal, nel centro della città di Aschaffenburg, in Baviera. KEYSTONE

Due persone sono morte, tra cui un bambino, in un attacco con coltello ad Aschaffenburg, in Baviera. La polizia tedesca ha arrestato un afghano di 28 anni. Ancora non chiari i motivi dell'attacco.

Keystone-SDA SDA

L'aggressione è avvenuta nel parco Schöntal, nel centro della città. Le vittime dell'attacco con il coltello sono un uomo di 41 anni e un bambino di 2. Secondo i primi accertamenti, diverse persone sono state gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale per i soccorsi.

Dopo l'aggressione il parco è stato chiuso al pubblico. Poiché il sospettato attualmente in stato di fermo avrebbe in un primo momento tentato di scappare lungo i binari ferroviari, anche la circolazione dei treni è stata bloccata.

Una seconda persona inizialmente fermata dalla polizia sarebbe in realtà risultata estranea ai fatti e ritenuta attualmente un testimone.