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Spionaggio estero? Due uomini arrestati con l'accusa di sabotaggio in Germania

SDA

23.4.2026 - 13:02

Allerta sabotaggi in Germania: due arresti riaccendono i timori di spionaggio estero.
Allerta sabotaggi in Germania: due arresti riaccendono i timori di spionaggio estero.
Keystone

Le autorità tedesche hanno reso noto di aver arrestato un uomo ucraino e uno lettone con l'accusa di aver pianificato atti di sabotaggio per conto di un'organizzazione straniera, dopo che nella loro auto sono stati rinvenuti oggetti «sospetti».

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:02

23.04.2026, 13:13

I due uomini, di 43 e 45 anni, sono stati trovati in possesso di documenti d'identità falsi, macchine fotografiche, un drone, localizzatori gps e diversi telefoni cellulari e schede sim durante un normale controllo stradale, hanno riferito la polizia e la procura.

La notizia arriva in un momento in cui la Germania è in stato di massima allerta per atti di sabotaggio, tra i timori che la Russia la stia prendendo di mira a causa del sostegno di Berlino a Kiev durante l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca, in corso da quattro anni.

La loro auto, che aveva una targa lettone, è stata fermata il 12 aprile su un'autostrada vicino a Norimberga, hanno detto le autorità. «Al momento stiamo lavorando sull'ipotesi che i sospetti agissero per conto di un gruppo o di un'istituzione al di fuori della Germania», hanno dichiarato, senza fornire ulteriori dettagli.

Gli uomini, la cui identità non è stata resa nota, sono stati posti in custodia cautelare. Se accusati e infine condannati per aver preparato atti di sabotaggio per conto di una potenza straniera, rischiano fino a cinque anni di carcere. Sono inoltre sospettati di aver falsificato documenti d'identità, reato punibile con una pena detentiva fino a due anni.

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