Al confine Un esodo di infermieri verso la Svizzera aumenta la mortalità negli ospedali tedeschi

SDA

12.1.2026 - 13:00

Se il personale formato volta le spalle alla Germania la qualità delle cure ne risente.
Keystone

La mortalità negli ospedali tedeschi al confine elvetico è aumentata del 4,4% a causa dell'esodo del personale infermieristico verso la Svizzera. Lo rivela uno un nuovo studio del Centro per la Ricerca Economica Europea (Zew) e dell'Istituto Ifo.

Keystone-SDA

12.01.2026, 13:20

«La carenza di personale infermieristico ha colpito principalmente i pazienti anziani e le emergenze. Il loro tasso di mortalità è aumentato. Ciò è associato a una stagnazione dell'aspettativa di vita nelle regioni colpite al confine con la Svizzera, mentre è aumentata nel resto della Germania», afferma l'autore dello studio Oliver Schlenker.

In media, gli ospedali tedeschi nella regione al confine con la Confederazione hanno perso circa il 12% del personale infermieristico rispetto a distretti simili nell'entroterra del paese.

Ogni punto percentuale di questo calo ha ridotto l'intensità delle cure di circa lo 0,8% per paziente, la probabilità di intervento chirurgico dell'1,0% e ha aumentato la probabilità di morte dello 0,4%.

«Per i pazienti con sepsi e infarto, la mortalità è aumentata rispettivamente dell'11,6% e del 17,7%. L'aspettativa di vita nella regione di confine è diminuita di circa 0,3 anni di vita statistici rispetto a distretti simili nell'entroterra del paese», afferma Schlenker.

Il franco forte e la stagnazione dei salari in Germania

Nel 2011, molti infermieri tedeschi residenti vicino al confine hanno iniziato a lavorare in Svizzera. Il motivo: un franco svizzero costantemente forte, unito alla stagnazione dei salari contrattuali in Germania.

In combinazione con il costo della vita invariato in Germania, l'elevata domanda di personale nella Confederazione e la stagnazione dei salari nei nosocomi tedeschi ha reso attraente cambiare lavoro, soprattutto per il personale infermieristico diplomato.

A causa della carenza di personale infermieristico, anche gli ospedali delle regioni tedesche colpite hanno iniziato a dare priorità ai pazienti in base alle loro esigenze mediche e, in particolare, a ridurre gli interventi chirurgici non urgenti («triage»).

Lo studio si è basato su vari set di dati rappresentativi degli uffici di statistica tedesco e svizzero, tra cui statistiche sui frontalieri, statistiche ospedaliere tedesche e dati regionali.

La ricerca ha esaminato tutti i casi di degenza ospedaliera in un periodo di dodici anni (dal 2006 al 2017) per determinare l'impatto della carenza di lavoratori qualificati sulla mortalità e sull'aspettativa di vita.

Violazione delle norme. L'autorità GB sulle comunicazioni avvia un'indagine su X per i deepfake sessuali

Dopo l'inferno a Crans-Montana. Confermata la carcerazione preventiva del gerente del bar Le Constellation

Negoziati sui dazi. Pechino annuncia la svolta con Bruxelles sulle e-car «made in China»

