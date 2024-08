Il governo tedesco ha presentato oggi a Berlino un pacchetto di misure per accrescere la sicurezza. Keystone

Il governo tedesco ha annunciato un pacchetto di misure dure come reazione all'attentato islamista di Solingen. Fra queste anche la cancellazione di alcune misure di sostegno per alcuni migranti che non hanno diritto alle prestazioni in Germania.

È anche previsto un inasprimento della legge sulle armi, con il divieto generale dei coltelli nei mezzi di trasporto pubblico di lunga tratta, su pullman e treni. Sarà anche più difficile ottenere un porto d'armi.

Venerdì sera nella cittadina del Nordreno-Westfalia un giovane aveva ucciso tre persone con un coltello e ne aveva ferite altre otto durante una festa cittadina. Il presunto autore è il 26enne siriano Issa Al H., che si trova in custodia.

La procura federale tedesca sta indagando su di lui con accuse che includono l'omicidio e la sospetta appartenenza allo Stato Islamico. Quest'ultimo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il presunto colpevole avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno scorso.

