I liberali tedeschi della Fdp non hanno intenzione di entrare in un nuovo governo con i Verdi: è uno dei punti dell'appello che sarà approvato in un congresso straordinario del partito domani a Potsdam.

Ieri Christian Lindner, ex ministro delle finanze e presidente del partito, si era rivolto polemicamente a Friedrich Merz in un video pubblicato sul social X.

Merz aveva sostenuto che i voti alla Fdp potrebbero rivelarsi inutili perché il partito non supererà la soglia per entrare in parlamento.

Lindner ritiene invece che solo la presenza della Fdp possa garantire una trasformazione della politica tedesca o, nel caso i liberali vadano all'opposizione, che lo scontento popolare ingrossi le file degli estremisti.