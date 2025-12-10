  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fuoriuscita di petrolio Germania: incidente in oleodotto Brandeburgo

SDA

10.12.2025 - 19:53

La raffineria PCK da cui proviene il petrolio fuoriuscito dall'oleodotto.
La raffineria PCK da cui proviene il petrolio fuoriuscito dall'oleodotto.
Keystone

In Germania, in un incidente nel Brandeburgo, sono fuoriuscite grandi quantità di petrolio da un oleodotto difettoso.

Keystone-SDA

10.12.2025, 19:53

10.12.2025, 21:02

Il fatto è avvenuto vicino a Gramzow, in corrispondenza di un oleodotto della raffineria PCK, come comunicato in serata dal Ministero dell'Ambiente. A riferirlo è la Dpa.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. «Al momento non è possibile fornire informazioni sulla causa e sull'entità esatta dei danni», hanno affermato. Secondo il quotidiano locale Maerkische Oderzeitung, l'incidente è avvenuto durante alcuni lavori sulla conduttura. A causa della perdita, dal gasdotto è fuoriuscito un getto di petrolio alto circa 25 metri.

Il ministro dell'Ambiente Hanka Mittelstädt ha annunciato che giovedì si recherà sul posto per valutare l'entità dei danni. Il petrolio è fuoriuscito a Zehnebeck, a circa 3 chilometri dal centro di Gramzow.

Secondo la PCK, il petrolio è fuoriuscito in una stazione di valvole dell'oleodotto che collega Rostock a Schwedt.

I vigili del fuoco dell'impianto, i vigili del fuoco locali, l'unità per le sostanze pericolose dell'Uckermark e la direzione operativa della PCK sono intervenuti con attrezzature pesanti.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Giovane imprenditrice fa una piccola fortuna grazie al vecchio telefono con cavo
Roberto Benigni su Rai 1 con «Pietro – Un uomo nel vento»
Alexandra Taetz muore a soli 38 anni: aveva partecipato a «Via per sempre» di SRF

Altre notizie

Shock in Europa. Quasi 200 bambini nati dal seme di un donatore con una mutazione cancerogena

Shock in EuropaQuasi 200 bambini nati dal seme di un donatore con una mutazione cancerogena

Marocco. Tragedia a Fez: due palazzi crollano nella notte, almeno 22 morti

MaroccoTragedia a Fez: due palazzi crollano nella notte, almeno 22 morti

Diritti umani. Il Comitato etico della FIFA indaga su Infantino per il sostegno a Trump

Diritti umaniIl Comitato etico della FIFA indaga su Infantino per il sostegno a Trump