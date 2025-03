La 66enne Daniela Klette Keystone

È iniziato oggi a Celle, in Bassa Sassonia, il processo all'ex terrorista della Rote Armee Fraktion (Raf) la 66enne Daniela Klette, arrestata lo scorso anno a Berlino dopo una lunga latitanza. Klette è accusata di tentato omicidio e di tredici rapine.

La stampa tedesca parla di eccezionali misure di sicurezza per garantire lo svolgimento del processo. Due dei suoi complici sono ancora a piede libero.

La Raf è stata un'organizzazione terrorista in Germania Ovest. Klette appartiene alla cosiddetta quarta generazione, una struttura sopravvissuta allo scioglimento dell'organizzazione annunciato nel 1998 e dedita prevalentemente a rapine per finanziare la vita in clandestinità.